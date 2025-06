Tchad : le ministre de l’Elevage en Autriche pour le plan stratégique du CILSS

Abderahim Awat Atteib, ministre de l’Elevage et de la Production Animale a quitté N’Djaména ce 13 juin pour Vienne en Autriche pour susciter l’intérêt des partenaires financiers pour le financement de projets.

Le Comité Permanent Inter-États de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel (CILSS), en collaboration avec des institutions financières internationales arabes, organise, le 16 juin 2025 à Vienne en Autriche, la table ronde des bailleurs de fonds arabes, un événement visant à renforcer la coopération et à mobiliser des ressources financières conséquentes en faveur du développement durable au Sahel et en Afrique de l’Ouest.

Le Tchad sera représenté à cette séance de travail par son ministre de l’Elevage et de la Production Animale Abderahim Awat Atteib. Au cours de cette table ronde, une note conceptuelle d’un projet d’amélioration de la santé animale et de la santé publique vétérinaire dans les pays de l’Afrique de l’Ouest et du Sahel sera présentée afin de susciter l’intérêt des partenaires financiers pour le financement de projets d’envergure dans la région.

Le CILSS à travers cette initiative, ambitionne de tisser un partenariat stratégique en vue de lever des financements et d’implémenter des solutions innovantes et pérennes pour une sécurité alimentaire et nutritionnelle durable, la maitrise de l’eau, la gestion des ressources naturelles et l’accès aux marchés agroalimentaires, en droite ligne de son plan de travail 2023-2027 et de son plan stratégique 2050.