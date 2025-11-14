Tchad : le ministre de l’Élevage ouvre l’AG de la Plateforme pastorale

Le ministre de l’Élevage et de la Production animale, Abderahim Awat Atteib a ouvert ce vendredi 14 novembre 2025 à N’Djamena, les travaux de l’Assemblée Générale de la Plateforme Pastorale du Tchad (PPT).

‎Cette Assemblée générale vise à présenter les réalisations de l’année 2025 (janvier – novembre 2025), à adopter le programme d’activités pour l’année 2026, ainsi qu’à revoir les statuts et l’organigramme de la PPT. En ouvrant les travaux, le ministre de l’Élevage et de la Production Animale, le Pr Abderahim Awat Atteib, a souligné que cet atelier constitue une plateforme essentielle pour aligner les efforts avec les priorités gouvernementales, permettant ainsi de garantir une cohérence entre les initiatives en matière de pastoralisme, de développement rural et les orientations stratégiques de l’État.

‎Il a également exhorté les participants à adopter une démarche constructive, favorisant un débat riche et aboutissant à des propositions solides pour la valorisation économique et sociale du pastoralisme et de la transhumance, en synergie avec les autres activités agricoles.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Selon le secrétaire exécutif permanent de la Plateforme pastorale du Tchad, Dr Pabamé Sougnabé, la PPT connaît depuis 2021 un dysfonctionnement au niveau de son Secrétariat Exécutif. Malgré son rôle actif au sein du consortium IRED-CIRAD dans le cadre de la mise en œuvre du projet ACCEPT, elle n’a pas pu organiser son Assemblée Générale pour présenter à ses membres son bilan et son plan d’action.

‎Le coordonnateur National du PRAPS-2 TD, Ibrahim Yacoub Djouma, a rappelé que les organisations professionnelles interviennent dans le cadre du PRAPS non seulement en tant que bénéficiaires directs, mais aussi en tant que partenaires opérationnels. À cet effet, la sous-composante 3.2 intitulée « Renforcement des capacités des organisations nationales et régionales de producteurs pastoraux » leur est spécifiquement dédiée.