Tchad : le ministre des Finances ordonne la mise en service obligatoire des plateformes de télépaiement

A travers une circulaire de ce mardi 08 juillet 2025, le ministre des Finances, du budget, Tahir Hamid Nguilin somme les banques d’activer le télépaiement au plus tard le 15 juillet 2025.

Le Tchad actionne son entrée dans la digitalisation des recettes fiscales et douanières en bannissant le système de paiement classique. Une opération initiée dans le but d’offrir aux contribuables la possibilité de payer en ligne tous les impôts droits et taxes. Le ministre des Finances déplore que : « en dépit de plusieurs relances, les banques et opérateurs de téléphonie mobile continuent d’utiliser le système de paiement classique au détriment des procédures de télépaiement. »

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





C’est pourquoi il instruit, les directeurs généraux concernés, les opérateurs économiques et contribuables, les commissaires agréés en douanes et les responsables des administrations financières à l’implémentation de la digitalisation.

Le financier tchadien exhorte tous les responsables des banques et opérateurs de téléphonie mobile de mettre obligatoirement en service leur plateforme de télépaiement au plus tard le 15 juillet 2025.

« À compter du 15 juillet 2025, seules les procédures de télépaiement sont admises pour la collecte des recettes douanières et fiscales. Les banques et opérateurs de téléphonie mobile ne disposant pas de système de télépaiement opérationnel ne seront plus autorisés à collecter les recettes douanières et fiscales pour le compte du Trésor public. »