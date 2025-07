Tchad : le ministre Tom Erdimi évoque la résiliation du contrat avec le PNUD

Jugeant les résultats insuffisants sur le terrain, le ministre de l’Enseignement supérieur, Tom a fait savoir, au cours de la réunion du Comité de pilotage du PADLFIT, qu’il est favorable à la rupture du contrat entre le Tchad et le PNUD.

Une réunion visant à faire le diagnostic des activités du Programme d’ Appui au Développement Local et à la Finance Inclusive au Tchad (PADLFIT) s’est tenue ce mercredi 16 juillet 2025. Il s’agit d’un programme de 18,5 millions de dollars soit plus de 11 milliards de FCFA mis en œuvre dans la Province de la Tandjilé comme phase pilote.

Les objectifs du PADLFIT, sont entre autres, d’appuyer la promotion du développement local durable à travers l’amélioration de l’accès aux énergies propres et aux services socio-économiques ; développer les filières agro-sylvo-pastorales et halieutiques et des microentreprises créatrices de valeur et d’emplois. Et de promouvoir l’inclusion financière et la protection sociale des populations.

Après évaluation il en ressort que, le rapport présenté ne rime pas avec la réalité du terrain. C’est cette réalité qui incite le ministre de l’Enseignement supérieur demande la rupture du contrat. A l’issue de la séance, une équipe tripartite a été constituée pour réfléchir sur la question.

Il est important de préciser que Le PADLFIT, est un projet initiée pour couvrir l’ensemble des provinces.