Tchad : le pont de Refondation estimé à plus de 42 milliards FCFA

Le pont à double voies sur le fleuve Chari, baptisé « Pont de la Refondation’’ est désormais accessible. L’ouvrage reliant le quartier Walia, dans le 9ème arrondissement à Chagoua, dans le 6ème a été inauguré le 1er décembre 2025.

D’une longueur de 320 mètres linéaires, répartis en cinq (5) travées et une largeur de 25,60 mètres, le nouveau pont a été inauguré le 1er décembre 2025 par le premier ministre Allah-Maye Halina. L’infrastructure dotée des voies d’accès d’une longueur totale de 2,5 km et d’une largeur identique de 25,60 mètres, est équipée de chaussées semi-rigides. Il est construit sur fond propre de l’Etat tchadien. Le coût global du projet est estimé à 43 698 942 544 FCFA TTC (Quarante-trois milliards six cent quatre-vingt-dix-huit millions neuf cent quarante-deux mille cinq cent quarante-quatre FCFA TTC).

Ils sont ainsi repartis, montant initial du marché 28 520 434 550 FCFA TTC, Montant de l’Avenant (Travaux Complémentaires) 8 478 791 296 FCFA TTC ; Coût Global des Travaux Réalisés, montant 36 999 225 846 FCFA TTC. Prestations de contrôle technique, montant 6 699 716 698 FCFA TTC. Les travaux ont été réalisés par l’entreprise CGCOC-GROUPE, titulaire du marché. Le contrôle technique a été assuré par le bureau d’études Studi international.

Les travaux qui ont débuté le 2 septembre 2019 ont été impactés par des contraintes techniques, financières et conjoncturelles à l’origine du prolongement du délai initial de 18 mois à 76 mois.

Pour le premier ministre, ce pont est une réponse directe aux enjeux du développement durable, promettant de fluidifier la circulation et d’améliorer la qualité de vie des citoyens. Le chef du gouvernement invite les usagers à un usage responsable de l’infrastructure : respect des limitations de vitesse et préservation des ouvrages qui l’entourent.