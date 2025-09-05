Tchad : le préfet annule la décision du secrétaire général interdisant les parades d’initiés à Sarh

Après l’interdiction du secrétaire général département de Barh-Kho, Ngomssembaye Allahoguina, le préfet, Oumar Ali Nanina autorise de nouveau les parades à Sarh.

Le secrétaire général du département de Barh-Kho a produit, le 4 septembre 2025, une circulaire visant à faire cesser immédiatement les parades initiatiques. D’après lui, la présence massive des nouveaux initiés dans la ville de Sarh, est une situation susceptible de générer un climat d’insécurité et de provoquer une psychose généralisée au sein de la population.

Dès la publication de cette mesure, des cris d’indignation ont été entendus au pays et dans la diaspora. Les acteurs rappellent que l’initiation au Sud du Tchad, permet de renforcer et promouvoir l’identité culturelle du grand ensemble du peuple Sara. « J’espère que c’est une plaisanterie de la part de quelqu’un de zélé. En Afrique, nous avons des valeurs ancestrales sacrées qu’on ne peut bafouer. Respectons ces traditions, sinon le pays va tomber. », Réagi l’artiste Afrotronix.

« La circulaire N°63/PR/PM/MATD/DGGPMC/DBK/2025 du 4 septembre 2025 interdisant les parades des initiés dans la ville de Sarh est annulé dans toutes ses formes », réplique le préfet.