Tchad : le Premier ministre coordonne une réunion sur les difficultés du secteur pétrolier

Le chef du gouvernement a eu une séance de travail ce lundi 02 juin 2025, avec une délégation du Groupement des Professionnels du Pétrole (GPPT).

La délégation était conduite parson président, Serigne Momar Dieye, par ailleurs directeur général de STAR OIL. Les échanges ont porté sur les difficultés du secteur pétrolier, notamment les prix élevés des produits pétroliers et les problèmes d’organisation.

D’après le service de communication de la Primature, le Premier ministre a encouragé le GPPT à étendre sa couverture à l’ensemble du territoire national et à collaborer étroitement avec le ministère du Pétrole pour répondre aux besoins des consommateurs. « Il s’est engagé à examiner les questions de prix et les aspects techniques avec les départements concernés afin de proposer des solutions dans les plus brefs délais. »

La ministre des Mines, du Pétrole et de la Géologie, Ndolénodji Alixe Naïmbaye, et des membres du cabinet du Premier ministre étaient également présents à cette rencontre.