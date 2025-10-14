EN CE MOMENT


Tchad : le président Mahamat Idriss Deby Itno quitte N’Djaména pour Rome

Dans la capitale italienne, le chef de l’Etat prendra part demain, à une réunion de haut niveau des chefs de…

Publié par journaldutchad.com
le: 14 octobre 2025

Dans la capitale italienne, le chef de l’Etat prendra part demain, à une réunion de haut niveau des chefs de gouvernement consacrée à la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent.

La ville de Rome accueille les chefs d’Etat et de gouvernement, des experts dans le cadre de la rencontre organisée par le Royaume Hachémite de Jordanie et l’Italie et entre en droite ligne du Processus d’Aqaba. Mahamat Idriss Deby Itno, le président tchadien et ses pairs, discuteront du, renforcement de la coopération militaire et sécuritaire, la coordination et l’échange d’expériences entre des associés régionaux et internationaux pour combattre le terrorisme et l’extrémisme violent.

Le président de la République a été salué à son départ à l’aéroport international Hassan Djamous par le premier ministre, chef du Gouvernement, Allah-Maye Halina ; le chef d’Etat-major général des armées, 1er adjoint, quelques membres du gouvernement entre autres.

