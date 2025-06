Tchad : le rapport final des réformes de l’enseignement supérieur remis

Le Comité du suivi des résolutions et recommandations des journées d’échange et de réflexion sur l’Enseignement Supérieur a remis, ce 09 juin, son rapport final au ministre en charge de l’Enseignement supérieur.

Tom Erdimi, ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Formation Professionnelle a reçu le document au cours d’une séance de restitution au Centre National de Recherche pour le Développement (CNRD). « Sur 59 recommandations, 52 ont été réalisées soit par décret présidentiel, Arrêté du Ministre ou par note circulaire », apprend-on. Il s’agit entre autres, de la normalisation de l’année académique du 1er octobre au 30 juin ; la bancarisation de toutes les recettes propres des institutions d’enseignement supérieur et de recherche ; la réduction du taux de scolarité en régime spécial ; l’amélioration de la gouvernance institutionnelle. Aussi la recherche des projets de développement de l’enseignement supérieur en faveur des infrastructures académiques et de bourses d’études.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Parmi les actions en cours de réalisation l’on cite, la réforme des Écoles Normales Supérieures qui ne recruteront et ne formeront qu’à partir de la licence ; la réforme du CNOU pour le rendre accessible dans toutes les institutions d’enseignement supérieur et la création de 4 nouvelles institutions d’enseignement supérieur notamment l’Université de Bol, l’Université de Bongor, l’Université de Faya Largeau et l’Institut National Supérieur de Massakory. Non sans oublier, la réduction du corps d’assistanat car un délai de 5 ans est donné aux Assistants de soutenir leur thèse.

Les réflexions en cours sont sur la révision de la cartographie universitaire, le problème de bilinguisme et la professionnalisation des filières d’enseignement.

Pour rappel, les journées d’échange et de réflexion se sont tenues du 26 au 30 décembre 2022.