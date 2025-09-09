Société Education, Société



Tchad : le Syndicat des enseignants présente ses revendications au ministre de l’Education

Le ministre de l'Éducation, Aboubakar Assidick Choroma, a reçu les membres du Bureau Exécutif National du Syndicat des Enseignants du…

Publié par journaldutchad.com
le: 9 septembre 2025

Le ministre de l’Éducation, Aboubakar Assidick Choroma, a reçu les membres du Bureau Exécutif National du Syndicat des Enseignants du Tchad (SET), conduits par le secrétaire général Bolmbari Ngalaou.

 

Les deux parties ont échangé sur les revendications des enseignants, le préavis de grève lancé par le SET et la révision du Décret 477 portant statut particulier des enseignants. D’après le service de communication du département, le ministre a fait état de l’évolution du dossier de révision de ce texte. Il a rappelé que la révision de ce texte est instruite par le président de la République.

Les représentants syndicaux ont, quant à eux, salué l’engagement du ministre à faire aboutir ce dossier.

Les deux parties ont réaffirmé leur engagement à maintenir un dialogue constructif, essentiel pour la résolution des défis du secteur éducatif.

Tchad : le Syndicat des enseignants présente ses revendications au ministre de l'Education

