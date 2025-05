Tchad : l’équité genre au cœur des discussions à N’Djaména

Les travaux de la troisième réunion de la commission genre du projet d’appui au secteur de la santé au Tchad phase 3, ont démarré ce vendredi 23 mai 2025 à N’djamena.

Cette réunion d’une journée, sera une occasion pour les participants d’examiner les progrès réalisés jusqu’à présent, d’identifier les défis auxquels le projet d’appui au secteur de la santé au Tchad phase 3 est confronté et d’explorer des pistes de solutions pour renforcer son approche.

Le coordonnateur de la cellule du projet d’appui au secteur de la santé au Tchad phase 3, Dr Hamid Djabar de dire que l’objectif de son institution vise à renforcer durablement le système de santé au Tchad en vue d’améliorer l’accès et la qualité des services de santé pour tous.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Le directeur général de la promotion genre du ministère de la femme Izadine Adam a relevé que les inégalités de genre ont un impact profond sur la santé des femmes, des hommes, des filles et des garçons et se manifestent par des disparités dans l’accès aux soins des vulnérabilités spécifiques face à certaines maladies et des obstacles culturels et socio-économiques qui limitent l’autonomie et le bien-être de chacun.

Pour lui, l’existence de la commission genre est essentielle et se veut pour mission de veiller à ce que les principes d’équité et d’égalité entre les sexes soient intégrés à tous les niveaux du projet d’appui au secteur de la santé phase 3, surtout à la mise en œuvre en passant par le suivi et l’évaluation.