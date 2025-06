Tchad : les activités des mouvements « Citoyen Le Temps » et « Wakit-Tama »

Un arrêté du ministre d’État, ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation, Limane Mahamat du 26 juin 2025, interdit les activités mouvements « Citoyen Le Temps » et « Wakit-Tama ».

D’après le ministre, il s’agit des organismes illégaux et informels qui organisent des regroupements non autorisés. « Les activités des regroupements informels dénommés : « Mouvement Citoyen Le Temps » et « Wakit-Tama, section Politique » sont interdites sur l’ensemble du territoire national, arrête Limane Mahamat.

Il charge les patrons de la police, de la gendarmerie la garde nomade les délégués généraux du gouvernement, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la décision.