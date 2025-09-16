EN CE MOMENT


Tchad : les députés favorables à la réforme constitutionnel

Le 15 septembre 2025, les représentants de la Nation ont examiné et adopté la proposition de loi constitutionnelle portant révision…

Publié par journaldutchad.com
le: 16 septembre 2025

Le 15 septembre 2025, les représentants de la Nation ont examiné et adopté la proposition de loi constitutionnelle portant révision technique de la Constitution du 29 décembre 2023.

Cette réforme, initiée et portée par l’Assemblée nationale, a été approuvée par une large majorité de 171 voix pour, contre une seule voix et aucune abstention. Les principaux amendements adoptés sont entre autres, le mandat présidentiel qui passe du quinquennat au septennat, renouvelable ; la création du poste de vice-premier ministre ; l’harmonisation des mandats électifs, les députés auront désormais un mandat de 6 ans ; financement public des campagnes électorales des partis politiques par l’État, pour garantir l’équité et la transparence du jeu démocratique. La Suppression de l’alinéa 2 de l’article 77 ; la transformation du Médiateur de la République en Médiature de la République, institution renforcée au service de la médiation et de la protection des citoyens ; la responsabilité renforcée des membres du gouvernement, désormais justiciables devant les juridictions de droit commun pour les crimes et délits économiques et financiers commis dans l’exercice de leurs fonctions et l’introduction d’une pause estivale pour le président de la République et le Premier ministre.

La présidente de la Commission spéciale en charge de la révision technique de la Constitution, Neloum Mbaigoto, a souligné que cette initiative parlementaire « accroît l’efficacité administrative, garantit une meilleure coordination de l’action gouvernementale et assure une souplesse institutionnelle bénéfique à l’avenir du pays ».

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ



Suivez l'information en direct sur notre chaîne WHATSAPP

À LIRE AUSSI

À LIRE AUSSI

Tchad : les députés favorables à la réforme constitutionnel

16 septembre 2025 Publié à 09h10

Le 15 septembre 2025, les représentants de la Nation ont examiné et adopté…

Savoir plus

Le Tchad et la Turquie renforcent leur rôle dans le règlement du conflit soudanais

16 septembre 2025 Publié à 08h23

Le 12 septembre 2025, le Tchad a officiellement soutenu la Déclaration conjointe « Rétablissement…

Savoir plus

Diplomatie : le nouvel ambassadeur d’Allemagne au Tchad prend fonction

15 septembre 2025 Publié à 14h56

Le diplomate a remis les copies figurées des lettres de créance ce 15…

Savoir plus