Tchad : les étudiants de l’université de N’Djaména entre en grève

L’Union nationale des étudiants tchadiens, section de l’université de N’Djamena, a produit un communiqué pour déclarer une grève de trois (3) jours, du 21 au 23 octobre renouvelable jusqu’à la satisfaction.

Cette décision, peut-on lire fait suite à la non-satisfaction des revendications essentielles portant sur, le transport universitaire, la restauration, ainsi que le soutien aux activités culturelles, sportives et sanitaires. L’union des étudiants, interpelle le Centre National des Œuvres Universitaires (CNOU) sur ses responsabilités envers la communauté estudiantine. « Nous appelons tous les étudiants à se mobiliser massivement afin de revendiquer des conditions d’études dignes, favorables à notre épanouissement académique et personnel», écrit Ortoroum Mathurin, secrétaire exécutif de l’UNET.

L’union rappelle à l’ensemble des étudiants que la grève est un droit, mais elle doit être observée dans la dignité, le respect et la responsabilité. « Aucun acte de vandalisme ou de destruction des biens publics ne saurait être toléré. »

« Toute personne qui se rend responsable de désordres ou de comportements contraires à l’esprit pacifique de la mobilisation assumera pleinement les conséquences de ses actes. »