Tchad : les journées du vendredi 28 novembre et lundi 1ᵉʳ décembre 2025 déclarées fériées

Pour commémorer la proclamation de la République le 28 novembre et la Journée de la liberté et de la démocratie le 1er décembre, des jours fériés sont déclarés par le ministère de la Fonction publique.

A l’occasion de l’anniversaire de la proclamation de la République, et conformément au décret portant révision de la liste et du régime des jours fériés et chômés, le ministre de la Fonction Publique et de la Concertation Sociale, par un communiqué fait savoir aux des travailleuses et travailleurs des secteurs public et privé que les journées du vendredi 28 novembre et du lundi 1ᵉʳ décembre 2025 sont déclarées fériées et chômées sur l’ensemble du territoire national.

Par ailleurs, le ministre précise que les journées du samedi 29 novembre et du mardi 2 décembre 2025 restent ouvrables.