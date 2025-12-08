EN CE MOMENT


Tchad : les Ordres des ingénieurs et des architectes au ministère de l’Aménagement

Le ministre de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et de l’Habitat, Mahamat Assileck Halata, a reçu ce lundi 08 décembre…

Publié par journaldutchad.com
le: 8 décembre 2025
(DR)

Le ministre de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et de l’Habitat, Mahamat Assileck Halata, a reçu ce lundi 08 décembre 2025 l’Ordre des ingénieurs civils du Tchad (ONICT) et l’Ordre national des architectes du Tchad (ONAT).

Conduites respectivement par Saleh Ali Fadoul, président de l’ONICT, et Sanoussi Ahmat Sanoussi, président de l’ONAT, les deux délégations sont venues réaffirmer leur volonté d’accompagner le MATUH dans la mise en œuvre de la politique nationale d’aménagement du territoire et de contribuer activement aux projets structurants du pays.

Elles ont également sollicité les orientations du ministre Mahamat Assileck Halata afin de renforcer leur fonctionnement institutionnel et d’optimiser leur participation aux initiatives gouvernementales en matière d’urbanisme, d’habitat et d’ingénierie.

D’après le département, le ministre a salué cette démarche et réaffirmé sa pleine disponibilité à accompagner ces deux corporations stratégiques placées sous la tutelle du MATUH. Il a rappelé l’importance de valoriser

 

