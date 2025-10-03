EN CE MOMENT


Tchad : les parlementaires valident le rapport sur la révision technique de la Constitution

C’était au cours de la plénière du vendredi 3 octobre 2025, présidée par le président du Congrès, par ailleurs, président…

Publié par journaldutchad.com
le: 3 octobre 2025

C’était au cours de la plénière du vendredi 3 octobre 2025, présidée par le président du Congrès, par ailleurs, président de l’Assemblée nationale, Ali Kolotou Tchaïmi.

Les parlementaires (députés et sénateurs), réunis en Congrès sous la conduite du président du Congrès, Ali Kolotou Tchaïmi, en présence du président du Sénat, Dr Haroun Kabadi, ainsi que des membres du Gouvernement, ont adopté, ce vendredi 3 octobre 2025, le rapport de la commission spéciale mixte paritaire chargée d’examiner la proposition de loi constitutionnelle relative à la révision technique de la Constitution du 29 décembre 2023.

Résultats du vote :

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ



Pour : 236

Contre : 0

Abstention : 3

Suivez l'information en direct sur notre chaîne WHATSAPP

À LIRE AUSSI

À LIRE AUSSI

Tchad : les parlementaires valident le rapport sur la révision technique de la Constitution

3 octobre 2025 Publié à 15h09

C’était au cours de la plénière du vendredi 3 octobre 2025, présidée par…

Savoir plus

Tchad : lancement de la campagne de sensibilisation «Zéro Choléra » à Abéché

3 octobre 2025 Publié à 13h45

Dans le cadre des efforts de lutte contre les maladies hydriques, le Conseil…

Savoir plus

Tchad : l’Assemblée nationale examine un projet de loi sur le secteur bancaire

2 octobre 2025 Publié à 14h46

L’annonce a été faite ce jeudi 2 octobre 2025, par le service de…

Savoir plus