Tchad : les parlementaires valident le rapport sur la révision technique de la Constitution

C’était au cours de la plénière du vendredi 3 octobre 2025, présidée par le président du Congrès, par ailleurs, président de l’Assemblée nationale, Ali Kolotou Tchaïmi.

Les parlementaires (députés et sénateurs), réunis en Congrès sous la conduite du président du Congrès, Ali Kolotou Tchaïmi, en présence du président du Sénat, Dr Haroun Kabadi, ainsi que des membres du Gouvernement, ont adopté, ce vendredi 3 octobre 2025, le rapport de la commission spéciale mixte paritaire chargée d’examiner la proposition de loi constitutionnelle relative à la révision technique de la Constitution du 29 décembre 2023.

Résultats du vote :

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Pour : 236

Contre : 0

Abstention : 3