Tchad : les personnes handicapées toujours confrontées à des défis majeurs

L’aveu a été fait le 3 décembre 2025, par la ministre de l’Action sociale, de la Solidarité et des Affaires humanitaires, Zara Mahamat Issa, a l’occasion de la journée internationale des personnes en situation de handicap.

Le Tchad, à l’instar des autres pays du monde, célèbre ce jour, la Journée internationale des personnes Handicapées. Elle a été instituée et proclamée par l’Assemblée Générale des Nations Unies en sa résolution 14 Octobre 1992. Le thème de cette année, « favoriser des sociétés inclusives pour les personnes handicapées afin de stimuler le progrès social ». A cet effet, au Tchad, c’est la ministre en charge de l’action sociale qui a fait une déclaration. Elle a laissé entendre que, malgré des progrès significatifs, les personnes handicapées sont toujours confrontées à des défis majeurs, notamment des taux de pauvreté et de chômage plus élevés, un accès limité à l’éducation, aux soins de santé et à l’emploi. Zara Mahamat Issa tient à rappeler que l’inclusion du handicap est essentielle pour les droits humains et pour la réalisation du Programme de développement durable à l’horizon 2030, qui repose sur la promesse de ne laisser personne de côté.

La ministre de l’Action sociale exhorte la communauté, les organisations, le secteur privé, la société civile et les citoyens à réaffirmer leur engagement en faveur des droits des personnes handicapées en promouvant leur pleine participation dans les prises de décision et le leadership en éliminant les barrières physiques, sociales, économiques et comportementales qui entravent leur pleine inclusion et en garantissant l’accès égal à l’éducation, à l’emploi, aux technologies de l’information et à la justice.

Pour elle, l’objectif n’est pas seulement de soutenir les personnes handicapées, mais de reconnaître leurs talents, leurs contributions et leur potentiel en tant qu’acteurs de changement. Une société véritablement inclusive bénéficie à tous ses membres.

« Ensemble, œuvrons pour un avenir où chaque personne, quelles que soient ses capacités, puisse jouir pleinement de ses droits et libertés fondamentales, sur un pied d’égalité avec les autres. L’égalité en dignité et en droits pour tous est un principe fondamental des droits humains. » Exhortant les différents acteurs, la ministre de l’Action sociale martèle que, les personnes handicapées ont le droit d’être associées de manière inclusive à la vie sociale et de jouir des conditions de vie égales à celles des autres citoyens et d’avoir une part égale des conditions résultant du développement socioéconomique de notre pays.