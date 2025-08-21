Tchad : l’homme atteint par balle devant la présidence a survécu

L’usager atteint par balle par les éléments de la garde présidentielle ce jeudi à 12 heures à survécu aux blessures. Il est pris en charge dans un établissement hospitalier de N’Djaména.

Des nouvelles données ont été apportées suite à l’incident qui s’est produit devant le Palais présidentielle. D’après les dernières informations, l’usager annoncé mort, est hors de danger. Il a été atteint par balle au pied.

D’après des sources, le coup de feu visait à neutraliser l’individu et non à le tuer. En attendant des informations complémentaires et la version des autorités compétentes, l’identité de la victime n’a pas encore été dévoilée.

Nous y reviendrons.