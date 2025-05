Tchad : l’Ordre des avocats suspend la cessation d’activités à la Cour suprême

Réuni en Assemblée générale Extraordinaire le 26 mai 2025, l’Ordre des Avocats du Tchad a évalué la cessation d’activités des avocats à la Cour Suprême depuis le 24 mars 2025.

Le bâtonnier Me Djerandi Laouber Djondo explique qu’après les différentes rencontres qui se sont tenues, différents engagements ont été pris pour revoir les procédés et actes de la Cour Suprême qui sont décriés. « A une dernière rencontre avec le ministre de la Justice le 23 mai 2025, un engagement a aussi été pris de mettre en place le plus rapidement une commission multisectorielle qui proposera les révisions nécessaires dans la loi portant règlement de procédure devant la Cour Suprême », ajoute-t-il.

Ainsi, les avocats ont décidé de suspendre la cessation d’activités à compter de ce jour pour voir la mise en œuvre des engagements pris et l’aboutissement des réformes des textes.