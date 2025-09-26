Tchad : l’organisation humanitaire Qatar Charité fait un don au ministère de la Santé

Le ministre de la santé publique et de la prévention, Dr Abdelmadjid Abderahim a réceptionné ce vendredi 26 septembre 2025 à la centrale pharmaceutique d’achats, un don composé des fauteuils roulants et des tensiomètres.

Le directeur de Qatar Charité, Abdelhamid Mahamat indique que son institution est disposée à soutenir les actions du ministère de la santé publique et de la prévention pour améliorer la qualité de la prise en charge. Il s’est réjoui du partenariat exemplaire liant son organisation au ministère de la santé publique et de la prévention et réitéré leur engagement à poursuivre cette collaboration.

Le ministre de la santé publique et de la prévention, Dr Abdelmadjid Abderahim a souligné que dans le cadre de l’exécution des orientations des plus hautes autorités du pays, relatives à la solidarité gouvernementale, les ministères des armées, de l’action sociale et de l’avion civil, vont bénéficier aussi de ce don pour appuyer les activités de leurs services œuvrant au profit des couches vulnérables.

Le ministre a instruit les services concernés à distribuer ces équipements médicaux aux formations sanitaires de l’ensemble du pays.

Il a rassuré de la bonne volonté de son département à œuvrer davantage pour le renforcement de la coopération sanitaire avec Qatar charité.