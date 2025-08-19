Tchad : Mahamat Idriss Deby réaffirme son soutien au patron des renseignements malgré les accusations de trahison

Le chef d’Etat tchadien, à travers une publication du 18 août 2025 a brisé le silence pour mettre fin à la crise qui touche le sommet de l’Etat. Laquelle implique directement le directeur général de l’Agence Nationale de Sécurité de l’Etat (ANSE).

Depuis quelques jours des enregistrements audio attribués au ministre, Ismail Souleyman Lony, patron du service de renseignement domine les débats au Tchad et à l’extérieur à travers différents canaux de communication. Des révélations faites dans ces enregistrements sont jugées graves et impardonnables par différents acteurs.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Pour mettre fin aux discussions qui touche au sommet de l’Etat et écorche l’image de marque du pays, le chef de l’Etat a brisé le silence. Mahamat Idriss Deby Itno, assure avoir : « attentivement écouté l’enregistrement fuité ». Le président tchadien tente de simplifier pour baiser les tensions. Pour lui il s’agit : « des propos tenus lors d’une conversation privée dans un cadre familial, aux premières heures de la transition », alors que le patron du service d’intelligence n’occupait aucun poste.

Le numéro 1 tchadien relève que : « cette fuite ne vise pas le concerné en tant que personne mais elle vise les fonctions actuellement occupées par le concerné, l’institution qu’il dirige et son rôle dans le dispositif sécuritaire dans notre pays. »

Plus encore, Mahamat Idriss Deby estime qu’il s’agit d’une cabale. « Elle dénote un règlement de comptes familial, une calomnie éhontée visant à nuire à la réputation d’un haut cadre de la République, similaire aux nombreuses calomnies ayant ruiné la carrière de plusieurs grands cadres tchadiens. »

« Le ministre Ismail est un homme loyal et engagé même s’il a agi avec une grande légèreté lors de cette conversation privée ayant abordé des sujets inappropriés » ; déclare le président tchadien qui renouvelle toute sa confiance et invite le ministre ainsi que tous les autres cadres de la République à tirer les enseignements.