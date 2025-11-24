Tchad : Mahamat Idriss Deby reçoit à N’Djaména l’ancien président du Niger

C’est en sa qualité de champion de la Grande muraille verte pour l’Union Africaine que Mahamadou Issouyou, ancien président du Niger a été reçu ce 24 novembre 2025 par le président tchadien, Mahamat Idriss Deby Itno.

Les discussions entre les deux hommes ont porté sur la mobilisation des ressources pour la mise en œuvre des projets et programmes en faveur de la Grande muraille verte ainsi que la paix et la sécurité dans l’espace Sahel. Faut-il le rappeler, le chef d’Etat tchadien, Mahamat Idriss Deby Itno est le président exercice du CILSS (Comité Permanent Inter-États de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel.)

Outre, la mobilisation des ressources en faveur de la grande muraille verte, les discussions entre, souligne la présidence du Tchad, les deux personnalités, les échanges ont porté également sur la sécurité et le développement dans l’espace Sahel.

Créée 2002, l’Agence panafricaine de la Grande muraille verte (APGMV) mise sur le carnet d’adresse, l’expertise et l’expérience avérée du Champion de la Grande Muraille Verte pour l’Union Africaine, l’ancien Président de la République du Niger, Mahamadou Issouyou pour une mobilisation de financement durable pour la mise en œuvre des projets et programmes de la GMV dans les onze pays membres.