Tchad : Mahamat Idriss Deby signe le décret portant création du Cadre Permanent de Dialogue Politique

Le 2 juin 2025, le président Mahamat Idriss Deby Itno a signé le décret le Cadre Permanent de Dialogue Politique (CPDP).

Il s’agit d’un organe dont la mission consistera à promouvoir la concertation entre les parties politiques, dans le respect des mécanismes institutionnels prévus par les lois de la République. En collaboration avec le gouvernement le CPDP organisera des consultations périodiques sur toutes les questions relatives à sa mission et sur des sujets intéressant la vie de la nation.

A ce titre, le CPDP peut, proposer au gouvernement des avants projets de textes relatifs à l’encadrement des organes en charge des élections, aux Statuts des partis politiques ainsi qu’aux modalités de leur participation à l’animation de la vie démocratique. Egalement s’impliquer dans toutes les activités préparatoires des élections, en vue d’assurer la transparence des opérations ; favoriser la participation inclusive des partis politiques aux processus électoraux, en vue de la tenue des élections apaisées ; assurer le suivi des recensements et révisions des listes électorales. Elle contribuera aussi à la sensibilisation de la population sur les processus électoraux ; organiser des concertations politiques sur des questions d’intérêt national, et servir d’organe de conciliation et de médiation des partis politiques légalement reconnus.

La Coordination du Cadre permanent de dialogue politique est paritaire. Elle est composée de trente (30) membres issus respectivement des partis politiques de la majorité et des partis politiques de l’opposition. Ces derniers sont désignés par leurs composantes respectives, en tenant compte de la représentativité et de l’inclusivité.