Tchad : massacre de deux enfants, le ministère de la Petite enfance dénonce la cruauté du crime

La scène macabre s’est produite dans le 7e arrondissement de la ville de N’Djamena le 17 août 2025. Le gouvernement à travers le ministère condamne le crime audio et entend sévir.

À travers un communiqué rendu public le 19 août 2025, la ministre chargée de la petite enfance, Kitoko Gata Ngoulou se dit profondément outrée de la circulation sur les réseaux sociaux, des images du « massacre sauvage de deux jeunes enfants, de 3 à 5 ans » à N’Djamena. « Un crime d’une cruauté inouïe, qui heurte la conscience humaine et rappelle les pires heures de l’humanité », s’indigne la membre du gouvernement.

» Aucune conviction religieuse ou idéologique ne saurait excuser une telle violence à l’encontre de civils innocents, dont les vies ont été tragiquement emportées », poursuit le communiqué.

Kitoko Gata Ngoulou assure que ministère de la Femme et de la Petite Enfance, en étroite collaboration avec le inistère de la Justice et les forces de sécurité, suit ce dossier avec la plus haute attention. « Nous exigeons que la vérité éclate sur ce crime abject, que les responsables soient identifiés, poursuivis et punis avec toute la sévérité de la loi. La protection des enfants, êtres vulnérables et sacrés, est une responsabilité collective. Ce drame souligne l’urgence de renforcer les dispositifs de sécurité et la vigilance commune pour prévenir de telles atrocités à l’avenir ».