Tchad : message à la nation du chef de l’État à la commémoration des 65 ans d’Indépendance

Tchadiennes, Tchadiens ;

Mes chers compatriotes.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Il est des moments qui marquent d’une pierre blanche l’histoire et la marche de chaque pays. Notre cher, beau et grand pays n’en fait pas l’exception.

A l’instar de la plupart des pays francophones africains, le Tchad a accédé à la souveraineté internationale, le 11 août 1960.

Les jours passent, les années se succèdent et la République du Tchad compte, aujourd’hui, 65 ans d’indépendance. Six décennies et demie de marche, marquées de progrès notable mais aussi, des vicissitudes découlant de notre histoire tumultueuse.

En ces instants précis, j’ai une pensée pieuse pour les pionniers de l’indépendance et leurs successeurs. À ces pères fondateurs, j’exprime la reconnaissance de la nation.

Je m’incline devant la mémoire de ceux qui ne sont plus de ce monde. Nous mesurons pleinement le sens et la portée des sacrifices consentis pour la conquête de l’indépendance, de la liberté et de l’ancrage de la démocratie.

Du haut de cette tribune du Palais Toumaï, c’est avec une légitime fierté et une grande émotion que je prononce ce message d’hommage et d’espoir pour l’avenir du Tchad, destiné aux filles et fils du pays, tant à l’intérieur qu’à l’étranger.

Au cœur de la diversité de nos cultures, de nos croyances et de nos terroirs réside notre plus grande force. Œuvrons ensemble à renforcer le vivre-ensemble, ce ciment sacré qui a toujours été le fondement de la grandeur de notre nation.

Mes chers compatriotes ;

L’indépendance de notre pays rime avec l’esprit panafricain qui nous anime et la ferme conviction qu’ensemble nous bâtirons un Tchad prospère et respecté sur la scène régionale et internationale.

Œuvrant résolument pour ce Tchad que nous voulons et grâce aux efforts collectifs, nous avons surmonté les épreuves rencontrées. Parmi elles, la phase de la transition politique bouclée par les différentes élections, sans laquelle notre pays aurait pu plonger dans le néant et le chaos.

À l’orée de cette nouvelle ère, je demande à chacun d’entre vous de poursuivre vos efforts et d’apporter vos contributions, afin que nous parvenions à réaliser la refondation de notre pays.

Pour ma part, je demeure fidèle à mon serment de ne jamais trahir notre volonté de faire de notre pays un havre de paix et une patrie prospère, à la hauteur de nos attentes légitimes.

Je resterai votre humble et loyal serviteur. Cette exigence s’appliquera aux membres du Gouvernement et à tout le service public, qui devront être à l’écoute et accessible aux doléances de nos compatriotes.

Tchadiennes, Tchadiens ;

Une première année de notre quinquennat est écoulée. Des actions tous azimuts ont été entreprises pour jeter les jalons d’une marche résolue.

Les défis de ce mandat tourné vers le développement sont énormes. Ils seront relevés par la grâce de Dieu. Oui, nos projets sont très ambitieux et demandent d’importantes ressources que nous devons mobiliser en interne et auprès de nos partenaires.

Mais rien ne sera comme avant, nous avons tiré les leçons du passé et serons rigoureux dans la gestion des projets et des ressources publiques.

Pour ce faire, j’ai instauré ici, au Palais Toumaï, un mécanisme de suivi et d’évaluation des secteurs prioritaires, me permettant de travailler étroitement avec les acteurs de mise en œuvre, pour une exécution tangible, pleine et effective de mes engagements.

En sus de ces réunions sectorielles, j’effectue régulièrement des visites de terrain pour m’imprégner du quotidien de mes compatriotes et superviser l’état d’avancement des projets.

J’ai instruit le Gouvernement de s’approprier cette démarche et de faire du travail de terrain une partie intégrante de son action quotidienne, tout en gérant de manière rationnelle les ressources allouées.

C’est aussi l’objectif du processus de décentralisation en cours. Nous voulons rapprocher la décision publique des citoyens et favoriser le développement local.

La mise en œuvre de la décentralisation ne sera pas seulement une réponse à une aspiration populaire et un engagement majeur tenu, mais elle sera, surtout, un puissant levier de développement à la base.

Mes chers compatriotes ;

Je demeure convaincu que l’indépendance politique et économique du Tchad passe nécessairement par une rigoureuse planification de notre développement durable.

Nous préparons la mise en œuvre de notre Plan National de Développement (PND) : « Tchad connexion 2030 », qui mobilisera des fonds lors de la table ronde prévue à Abu Dhabi.

Pour que notre pays soit au rendez-vous du développement, je suis persuadé de la nécessité de ressources humaines qualifiées. C’est pourquoi, nous poursuivrons notre politique d’amélioration profonde de la qualité de l’éducation de base.

Je saisis cette occasion pour féliciter les nouveaux bacheliers, le Tchad de demain se construira avec vos compétences, sur la base du mérite.

À l’échelle de l’enseignement supérieur, comme vous l’avez constaté, des efforts considérables sont déployés pour instaurer une culture de l’excellence.

Avec le même élan, nous moderniserons l’agriculture et l’élevage, piliers durables de notre économie. S’agissant précisément de l’élevage, nous passerons graduellement vers un modèle industriel pour faire du Tchad une référence régionale.

Quant à l’agriculture, nous proposerons des solutions innovantes pour révolutionner ce secteur, tout en renforçant les périmètres aménagés et irrigués.

Il nous faut atteindre l’autosuffisance alimentaire : c’est une obligation pour notre pays, qui en dispose les moyens nécessaires.

Sur le plan des infrastructures, au-delà du désenclavement initié avec l’inauguration du Pont de Yagoua, la finalisation de la route transsaharienne nous ouvrira l’accès à la Méditerranée et à l’Océan Pacifique. De même, la construction de l’axe reliant le Tchad à la Libye et à l’Égypte est également vitale.

Tchadiennes et tchadiens ;

Afin de tenir nos promesses en matière d’énergie, nous avons engagé des réformes structurelles et réalisé d’importants investissements. Notre nouvelle approche cible les causes fondamentales de dysfonctionnements et apporte des solutions durables adaptées à nos besoins.

En matière d’approvisionnement en eau potable, nos villes et villages bénéficieront d’adductions modernes, fiables et suffisantes. L’investissement dans ce domaine vital représente un engagement majeur qui sera honoré, Dieu voulant.

Conscient de l’importance cardinale que revêt la construction d’un système de santé performant et moderne, nous améliorons l’accès aux soins pour garantir une couverture santé universelle.

Nous maintiendrons la gratuité des soins pour les mères, les enfants et les personnes vulnérables admises dans les services d’urgence, tout en intensifiant la lutte contre le VIH,le paludisme et les maladies contagieuses.

Face à la dégradation environnementale, nous continuerons notre combat écologique pour un développement durable. Un environnement sain est un droit. Nous soutiendrons les pratiques renforçant notre résilience aux changements climatiques qui menacent la vie humaine, animale et végétale.

J’exhorte chacun d’entre nous à protéger la faune et la flore. Plantons des arbres sans relâche. J’accorde une attention particulière au reboisement, à la protection des zones naturelles et à la promotion des sites de notre patrimoine culturel et historique.

Mes chers compatriotes ;

Rien de ce qui a été énoncé n’est réalisable sans la paix, la sécurité, l’intégrité et l’unité. Malgré un contexte sécuritaire régional préoccupant, marqué par une situation de guerre dans notre voisinage immédiat, notre pays est engagé à assurer la sécurité de sa population et l’intégrité de son territoire, grâce à l’engagement dévoué de ses Forces de Défense et de Sécurité.

Cependant, assurer la sécurité aux frontières et à l’intérieur d’un vaste pays comme le nôtre, entouré des pays en situation de guerre, situé dans une région politiquement instable et exposé aux menaces de tout genre est un défi constant et complexe.

C’est pourquoi, nous demeurons engagés plus que jamais et au plus haut niveau, à préserver les acquis à cet égard, à réformer les corps du domaine et à investir pour mieux équiper, mieux former et mieux valoriser l’engagement de nos Forces de Défense et de Sécurité. C’est le prix de notre souveraineté.

Sur le champ politique et avec la création du nouveau cadre de concertation politique, nous maintenons le dialogue avec les acteurs politiques de toutes les sensibilités. Notre main reste tendue envers ceux de nos compatriotes qui souhaitent nous rejoindre pour construire ensemble le Tchad de demain.

Tchadiennes, tchadiens ;

M’adressant aux jeunes auxquels j’appartiens, je leur dirai tout simplement qu’ils sont le ferment de la nation tchadienne en devenir. L’avenir de ce beau pays nous appartient. Investissons-nous avec dévotion pour sa construction.

Mes sœurs, femmes du Tchad, mobilisez-vous contre les pratiques traditionnelles néfastes qui entravent l’émancipation de la femme : mariages précoces, mutilations géniales et déperdition scolaire des jeunes filles.

Nous devons veiller à votre épanouissement, où que vous soyez, sans sacrifier nos valeurs religieuses, familiales et sociétales.

Mes chers compatriotes ;

Si nous voulons obtenir des résultats dans notre marche vers le développement, nous devons agir avec fermeté contre le détournement des ressources publiques.

Nous devons accroître, à tous les niveaux, nos efforts pour la moralisation et l’assainissement de la vie publique.

L’Autorité Indépendante de Lutte Contre la Corruption, la Cour des Comptes et la Justice doivent unir leurs efforts pour mettre fin à cette pratique. La lutte contre la corruption doit être implacable et la loi doit être appliquée dans toute sa rigueur.

Tchadiennes, tchadiens ;

Le Tchad est peiné par les déchirements que vivent les pays frères et amis en Afrique, au Moyen-Orient et partout dans le monde. La paix que nous chérissons pour le Tchad, nous la souhaitons également pour les pays frères et amis en situation de guerre.

Au niveau international, le Tchad œuvre et continuera d’agir en faveur de la paix dans le monde et plus particulièrement en Afrique.

A cet égard, l’Afrique après des décennies d’indépendance de la plupart de ses États, doit assumer son destin, résoudre ses problèmes et accélérer son intégration.

En ce qui concerne le Tchad, notre diplomatie continuera à porter la voix de la paix, de l’intégration africaine, du multilatéralisme bénéfique à tous et du respect de la souveraineté des États.

Nos efforts pour la paix dans le voisinage immédiat ont donné des fruits avec la signature de l’Accord de paix intervenue le 19 avril 2025 à N’Djamena entre le Gouvernement de la République Centrafricaine et les groupes rebelles centrafricains.

Quant à la crise soudanaise, nous appelons, une fois de plus, les belligérants à un accord de cessez-le-feu et au dialogue pour trouver une issue à cette guerre fratricide qui n’a que trop durer.

Le Tchad continue à payer le prix fort de cette crise et ses conséquences humanitaires, sécuritaires, économiques, sanitaires et environnementales. La communauté internationale doit prendre ses responsabilités face à cette crise qui perdure.

Aujourd’hui, l’épidémie de choléra qui sévit dans le camp de réfugiés soudanais de Dougui à l’Est du Tchad est une grave et nouvelle source d’inquiétude qui doit mobiliser davantage les bailleurs et les acteurs humanitaires afin d’en limiter la propagation.

Le Tchad assume son devoir d’humanité à l’égard de nos frères et sœurs du Soudan depuis plus de deux décennies. Nous demandons au reste du monde de partager ce fardeau avec nous au nom du même devoir d’humanité et de solidarité.

Mes chers compatriotes ;

Le Tchad est un pionnier de la lutte antiterroriste dans la région. Il n’a aménagé aucun effort pour contenir la menace de Boko Haram et contribuer à la stabilité régionale. Nous comprenons et soutenons le combat existentiel que mènent nos frères et sœurs des pays du Sahel contre le terrorisme.

Par ailleurs, le Tchad suit de près les réformes en cours aux Nations Unies. Nous n’insisterons jamais assez sur la nécessite de la sauvegarde et de la promotion des priorités acquises pour le continent africain.

Le Tchad plaide pour une réforme de la gouvernance mondiale avec une présence plus équitable de l’Afrique y compris au Conseil de Sécurité et dans les institutions de Bretton Woods.

Tchadiennes, tchadiens ;

L’indépendance doit résonner en nous comme un symbole de liberté, de dignité et de fierté. Elle doit signifier un état d’esprit, une attitude, une façon de vivre, conformément à l’esprit de notre hymne national.

Notre indépendance a un prix et un sens : le sang et les larmes de nos ancêtres. Elle ne doit pas être un souvenir figé dans le passé, mais une flamme vivante qui nous pousse à rejeter toute forme de soumission et d’où qu’elle vienne.

En ce jour spécial, je vous invite à célébrer non seulement l’indépendance de notre nation, mais aussi votre propre indépendance. Célébrez votre liberté de penser, votre droit de choisir, de construire, de grandir. Célébrez votre capacité à faire une différence et à laisser une empreinte positive. Vos actions feront la grandeur de notre nation.

Respectons les lois de la République. Agissons en patriotes. Croyons en notre capacité à construire le Tchad que nous méritons.

Les défis sont immenses, mais notre volonté est plus forte. Je vous demande votre confiance, votre participation et votre patience. Avec l’aide de Dieu, nous achèverons cette refondation.

Je vous souhaite une heureuse commémoration des 65 ans d’indépendance.

QUE DIEU VOUS BENISSE

QUE DIEU BENISSE LE TCHAD

JE VOUS REMERCIE.