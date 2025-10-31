Tchad-Niger : ouverture des travaux de la 1ʳᵉ grande Commission mixte de coopération

Présidée conjointement par le premier ministre Tchadien, Allah-Maye Halina, et son homologue nigérien, Ali Mahaman Lamine Zeine, cette première session illustre la volonté politique des deux États de transformer leurs précédentes consultations techniques en un cadre stratégique durable.

Dans son intervention, le premier ministre du Niger a salué la vigueur de la coopération entre son pays et le Tchad. Selon lui, cette Grande Commission mixte permettra de jeter les bases solides d’un partenariat global couvrant de nombreux domaines.

Pour sa part, le Premier ministre, Allah-Maye Halina, a transmis, au nom du Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, ses remerciements pour la forte présence de la délégation nigérienne en terre tchadienne. Il a souligné que cette participation témoigne de la profondeur, de la constance et de la vitalité des relations fraternelles unissant les deux nations.

« Cette rencontre n’est pas une simple formalité institutionnelle. Elle symbolise une vision partagée, un engagement mutuel et une volonté politique forte : celle de bâtir un partenariat stratégique, solide et tourné vers l’avenir », a déclaré le Chef du Gouvernement, ajoutant que cette démarche traduit la détermination des deux Chefs d’État à élever la coopération tchado-nigérienne à un niveau de convergence stratégique.

Au cours des travaux, plusieurs sujets d’intérêt commun seront abordés, notamment les questions sécuritaires, humanitaires, économiques, commerciales, techniques et scientifiques.

Source : Tchad diplomatie