Eco et BusinessEco et Business, Energie



EN CE MOMENT


Tchad-Niger : un mémorandum d’entente signé pour renforcer la formation dans le secteur minier

En visite de travail au Niger, la ministre tchadienne du Pétrole, des Mines et de la Géologie, Ndolenodji Alixe Naimbaye…

Publié par JDT
le: 18 novembre 2025
MPMG

En visite de travail au Niger, la ministre tchadienne du Pétrole, des Mines et de la Géologie, Ndolenodji Alixe Naimbaye a signé ce 18 novembre, un mémorandum d’entente dans le domaine de la Géologie et des Mines.

L’accord vise principalement à établir un cadre de coopération pour la formation et le renforcement des capacités des cadres et techniciens tchadiens à l’École des Mines, de l’Industrie et de la Géologie (EMIG) de Niamey. Ce partenariat stratégique couvre également le développement de formations spécialisées dans l’industrie extractive et l’encadrement de l’exploitation minière artisanale.

La signature de ce document implique le ministère tchadien du Pétrole, des Mines et de la Géologie et le ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation Technologique du Niger, représenté par le Pr Mamadou Saidou.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ



Ce mémorandum concrétise « les discussions entamées lors de la visite et ouvre une nouvelle ère de coopération bilatérale dans le domaine crucial de la formation minière et géologique entre les deux pays », confie le ministère.

Suivez l'information en direct sur notre chaîne WHATSAPP

À LIRE AUSSI

À LIRE AUSSI

JDT

Tchad : le gouvernement assure son soutien aux victimes de l’incendie de Koukou-Angarana

19 novembre 2025 Publié à 14h29

L'annonce du soutien de la nation aux victimes a été faite ce 19…

Savoir plus
(DR)

Tchad : la police interpelle une vingtaine de présumés malfrats

19 novembre 2025 Publié à 13h40

Interpellés par les différentes unités d’intervention de la police, ces présumés malfrats ont…

Savoir plus
Présidence du Tchad

Mahamat Idriss Deby préside une réunion sur l’après PND « Tchad Connexion 2030 »

19 novembre 2025 Publié à 12h07

Au cours de cette réunion d’orientation consacrée le président tchadien a exigé ce…

Savoir plus