Tchad-Niger : un mémorandum d’entente signé pour renforcer la formation dans le secteur minier

En visite de travail au Niger, la ministre tchadienne du Pétrole, des Mines et de la Géologie, Ndolenodji Alixe Naimbaye a signé ce 18 novembre, un mémorandum d’entente dans le domaine de la Géologie et des Mines.

L’accord vise principalement à établir un cadre de coopération pour la formation et le renforcement des capacités des cadres et techniciens tchadiens à l’École des Mines, de l’Industrie et de la Géologie (EMIG) de Niamey. Ce partenariat stratégique couvre également le développement de formations spécialisées dans l’industrie extractive et l’encadrement de l’exploitation minière artisanale.

La signature de ce document implique le ministère tchadien du Pétrole, des Mines et de la Géologie et le ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation Technologique du Niger, représenté par le Pr Mamadou Saidou.

Ce mémorandum concrétise « les discussions entamées lors de la visite et ouvre une nouvelle ère de coopération bilatérale dans le domaine crucial de la formation minière et géologique entre les deux pays », confie le ministère.