Tchad : nouvelles nominations au ministère de l’Elevage

Par décret N°2683/PR/PM/MEPA/2025 du 21 Octobre 2025, les personnes dont les noms suivent, sont nommées aux postes de responsabilité au…

Publié par journaldutchad.com
le: 21 octobre 2025
Ministère de l'Elevage

Par décret N°2683/PR/PM/MEPA/2025 du 21 Octobre 2025, les personnes dont les noms suivent, sont nommées aux postes de responsabilité au ministère de l’Elevage.

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

  • Secrétaire Général : Dr OUSMANE YOSKOYE SOUGOUMI, maintenu.
  • Secrétaire Général Adjoint : M. ABDEL-LATIF AWAD FIZZANI, maintenu.

DIRECTION GÉNÉRALE DU DÉVELOPPEMENT DES PRODUCTIONS ANIMALES

Direction de la Promotion des Industries Animales :

  • Directeur : Dr ABDERASSOUL DADI , maintenu.
  • Directeur Adjoint : M. LAMA MOGAYE, en remplacement de Mme EHNNON MOUKENE, décédée.

Direction de la Promotion du Potentiel Génétique du Cheptel

  • Directeur : M. HANPONRE GARANDI, en remplacement de Mme ZARA MAHAMAT DJIBIRO, appelée à d’autres fonctions.
  • Directeur adjoint: M. SING-YABE SAHOULBA,maintenu.

DIRECTION GENERALE DU DEVELOPPEMENT PASTORAL

Direction de l’Alimentation Animale, de la Prevention et de la Gestion des Crises Pastorales

  • Directeur: M. AHAMAT ALHADJ HASSAN, en remplacement de Dr MAHAMAT DJALAL DJALABI, appelé à d’autres fonctions.
  • Directeur adjoint: M. CHERIF ABAKAR DOUTOUM, en remplacement de M. AHAMAT ALHADJ HASSAN, appelé à d’autres fonctions.

DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES VETERINAIRES

  • Directrice générale: Dre SINGAMBAYE GHISLAINE MBEURNODJI, maintenue.
  • Directeur général adjoint: Dr MAHAMAT MAKOUNDJI KOURDINA, maintenu.

Direction de la Santé Animale

  • Directeur: Dr JUSTIN LANGTAR NADJI, en remplacement de Dr LAURENT HAINDI DADASS, appelé à d’autres fonctions.
  • Directeur adjoint: M. KHAMIS HAMID DJAZIM, maintenu.

SERVICES RATTACHÉS

Directiin des Études et de la Planification

  • Directeur: M. OUSMANE HELOUA MAHAMAT, maintenu.
  • Directeur adjoint: Dr ADOUM TAHIR ALI, en remplacement de M.DAOUDONGAR MAGLOIRE, appelé a d’autres fonctions.

 

