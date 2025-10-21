Tchad : nouvelles nominations au ministère de l’Elevage

Par décret N°2683/PR/PM/MEPA/2025 du 21 Octobre 2025, les personnes dont les noms suivent, sont nommées aux postes de responsabilité au ministère de l’Elevage.
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
- Secrétaire Général : Dr OUSMANE YOSKOYE SOUGOUMI, maintenu.
- Secrétaire Général Adjoint : M. ABDEL-LATIF AWAD FIZZANI, maintenu.
DIRECTION GÉNÉRALE DU DÉVELOPPEMENT DES PRODUCTIONS ANIMALES
Direction de la Promotion des Industries Animales :
- Directeur : Dr ABDERASSOUL DADI , maintenu.
- Directeur Adjoint : M. LAMA MOGAYE, en remplacement de Mme EHNNON MOUKENE, décédée.
Direction de la Promotion du Potentiel Génétique du Cheptel
- Directeur : M. HANPONRE GARANDI, en remplacement de Mme ZARA MAHAMAT DJIBIRO, appelée à d’autres fonctions.
- Directeur adjoint: M. SING-YABE SAHOULBA,maintenu.
DIRECTION GENERALE DU DEVELOPPEMENT PASTORAL
Direction de l’Alimentation Animale, de la Prevention et de la Gestion des Crises Pastorales
- Directeur: M. AHAMAT ALHADJ HASSAN, en remplacement de Dr MAHAMAT DJALAL DJALABI, appelé à d’autres fonctions.
- Directeur adjoint: M. CHERIF ABAKAR DOUTOUM, en remplacement de M. AHAMAT ALHADJ HASSAN, appelé à d’autres fonctions.
DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES VETERINAIRES
- Directrice générale: Dre SINGAMBAYE GHISLAINE MBEURNODJI, maintenue.
- Directeur général adjoint: Dr MAHAMAT MAKOUNDJI KOURDINA, maintenu.
Direction de la Santé Animale
- Directeur: Dr JUSTIN LANGTAR NADJI, en remplacement de Dr LAURENT HAINDI DADASS, appelé à d’autres fonctions.
- Directeur adjoint: M. KHAMIS HAMID DJAZIM, maintenu.
SERVICES RATTACHÉS
Directiin des Études et de la Planification
- Directeur: M. OUSMANE HELOUA MAHAMAT, maintenu.
- Directeur adjoint: Dr ADOUM TAHIR ALI, en remplacement de M.DAOUDONGAR MAGLOIRE, appelé a d’autres fonctions.