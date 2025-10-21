Tchad : nouvelles nominations au ministère de l’Elevage

Par décret N°2683/PR/PM/MEPA/2025 du 21 Octobre 2025, les personnes dont les noms suivent, sont nommées aux postes de responsabilité au ministère de l’Elevage.

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

Secrétaire Général : Dr OUSMANE YOSKOYE SOUGOUMI, maintenu.

Secrétaire Général Adjoint : M. ABDEL-LATIF AWAD FIZZANI, maintenu.

DIRECTION GÉNÉRALE DU DÉVELOPPEMENT DES PRODUCTIONS ANIMALES

Direction de la Promotion des Industries Animales :

Directeur : Dr ABDERASSOUL DADI , maintenu.

Directeur Adjoint : M. LAMA MOGAYE, en remplacement de Mme EHNNON MOUKENE, décédée.

Direction de la Promotion du Potentiel Génétique du Cheptel

Directeur : M. HANPONRE GARANDI, en remplacement de Mme ZARA MAHAMAT DJIBIRO, appelée à d’autres fonctions.

Directeur adjoint: M. SING-YABE SAHOULBA,maintenu.

DIRECTION GENERALE DU DEVELOPPEMENT PASTORAL

Direction de l’Alimentation Animale, de la Prevention et de la Gestion des Crises Pastorales

Directeur: M. AHAMAT ALHADJ HASSAN, en remplacement de Dr MAHAMAT DJALAL DJALABI, appelé à d’autres fonctions.

Directeur adjoint: M. CHERIF ABAKAR DOUTOUM, en remplacement de M. AHAMAT ALHADJ HASSAN, appelé à d’autres fonctions.

DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES VETERINAIRES

Directrice générale: Dre SINGAMBAYE GHISLAINE MBEURNODJI, maintenue.

Directeur général adjoint: Dr MAHAMAT MAKOUNDJI KOURDINA, maintenu.

Direction de la Santé Animale

Directeur: Dr JUSTIN LANGTAR NADJI, en remplacement de Dr LAURENT HAINDI DADASS, appelé à d’autres fonctions.

Directeur adjoint: M. KHAMIS HAMID DJAZIM, maintenu.

SERVICES RATTACHÉS

Directiin des Études et de la Planification