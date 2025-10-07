Tchad-OIF : la représentante personnelle du chef de l’Etat prend au Conseil permanent fonction

Nommée le 16 juillet 2025, Conseillère spéciale, représentante personnelle du Chef de l’Etat auprès du Conseil permanent de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), Amina Priscille Longoh a pris fonction.

L’ancienne ministre de la Femme, de la Protection de la Petite enfance a été reçue ce 07 octobre par Louise Mushikiwabo, secrétaire générale de la Francophonie, à qui elle a remis ses Lettres de créance, l’accréditant.

«Par la grâce de Dieu et avec le avec le soutien sans faille du Maréchal Midi, j’entame une nouvelle mission en qualité de Conseillère Spéciale, Représentante Personnelle du Chef de l’État auprès du Conseil Permanent de la Francophonie après exactement 5 années au Ministère de la Femme et de la Protection de la Petite Enfance. Je suis reconnaissante pour cette marque de confiance, je continuerai avec le même dévouement au service de mon pays à l’international et je souhaite plein succès à ma chère sœur Kitoko Gata», avait-elle écrit suite à sa nomination.

A ces fonctions, Amina Priscille Longoh remplace, Aziza Baroud, décédée.