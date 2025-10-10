Tchad : opération de fouille à la maison d’arrêt de Klessoum

L’opération menée par la gendarmerie, la police et les agents pénitentiaires, le 09 octobre 2025, viserait à assainir le milieu carcéral. Plusieurs objets ont été récupérés.

Cette opération, décidée de manière inopinée, a été conjointement supervisée par le ministère de la Justice et de celui de la Sécurité publique et de l’Immigration. Elle vise à « neutraliser les objets prohibés circulant au sein de l’établissement pénitentiaire », apprend-on. Les gendarmes, policiers et agents pénitentiaires qui ont procédé à la fouille, cellule après cellule, sont parvenus à mettre la main sur : « une quantité impressionnante d’objets interdits soigneusement dissimulés par les détenus. »

Le bilan fait état de, 300 téléphones portables, 228 armes blanches, 79 cartes SIM, 17 doses de stupéfiants, 5 litres de drogues qui sont fabriqués par les tenus eux-mêmes ainsi que divers accessoires dangereux ont été saisis. Ces objets constituent, selon les autorités, une menace permanente pour la sécurité des détenus eux-mêmes, mais aussi pour le bon ordre de l’établissement.

Dans sa déclaration à la presse, le procureur de la République Moussa Abdelkerim Saleh s’est dit indigné par la présence de tels objets à l’intérieur d’un milieu censé être sous haute surveillance. « Il est inadmissible que certains détenus utilisent des téléphones pour escroquer des citoyens depuis leurs cellules. Les responsables de la maison d’arrêt doivent désormais redoubler de vigilance pour que de telles pratiques cessent ».