Tchad : ouverture de la deuxième session ordinaire à l’Assemblée nationale

Le président de l’Assamblée Nationale, Ali Kolotou Tchaïmi a donné ce lundi 1er septembre, le coup d’envoi de la rentrée parlementaire.

La Palais de la démocratie a de nouveau accueilli ce jour les locataires des lieux. Les députés ont répondu présent à l’ouverture de la deuxième session ordinaire de l’année en cours. Au cours de cette sexion, le cap sera mis sur, l’examen du Projet de loi de finance 2025 et le soutien au Plan national de développement ‘’Tchad connexion 2023’’.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Dans son allocution, le président de l’Assemblée nationale a exprimé ses condoléances aux familles endeuillées par le tragique accident survenu à Nahaïna, près de Bongor ayant fait six morts.

Le Premier ministre Allah-Maye Halina, le président de l’Assemblée nationale, Haroun Kabadi et quelques membres du gouvernement étaient présents sur les lieux pour la rentrée parlementaire.