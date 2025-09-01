Tchad : ouverture du service de neurochirurgie du CHU

Cette ouverture est couplée à une caravane de prise en charge de l’hydrocéphalie. La campagne de six jours, vise à former l’équipe technique de neurochirurgie sur l’endoscopie par les experts venus du Sénégal et du Mali.

Le secrétaire général adjoint du ministère de la santé publique et de la prévention, Mahamat Hamit Ahmat, a officié ce 1er septembre, la cérémonie de l’ouverture du service de neurochirurgie du Centre hospitalier universitaire la renaissance.

Le service de neurochirurgie du centre hospitalier universitaire la renaissance, un service spécialisé qui vient renforcer la capacité à répondre aux besoins en matière de prise en charge des pathologies neurologiques. Le directeur général du centre hospitalier universitaire la renaissance, Dr Daoud Salim Mahamat a exprimé toute sa gratitude aux professeurs et experts venus spécialement pour former le personnel. Il a adressé également ses remerciements aux partenaires techniques et financiers qui accompagnent sans relâche dans la modernisation du plateau technique et le développement de l’expertise local.

Officiant la cérémonie, le secrétaire général adjoint du ministère de la santé publique et de la prévention, Dr Mahamat Hamit Ahmat a indiqué que ce service s’accompagne de deux réalisations majeures qui méritent toute attention. Pour lui, la mise en service de la salle de stimulation médicale, outil pédagogique de grande valeur qui permettra de former et de perfectionner le personnel de santé dans un cadre sécurisé et innovant.

L’installation et l’inauguration du scanner de 32 barrettes, technologie de pointe, renforcera considérablement les capacités diagnostiques du CHU la renaissance au bénéfice de toute la population.

Il est à préciser que l’équipe des experts tchadiens, sera appuyée par le professeur Momar Kodé BA, chef de service neurochirurgie, vice doyen de la faculté de l’université Cheick Antan Diop de Dakar , Pr Oumar Diallo chef de service neurochirurgie venant de Bamako au Mali et Moussa Ndong techniciens formateur Kart Storz venu de Dakar.