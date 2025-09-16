Politique Actualité, Politique



Tchad : présentation de la lettre de politique sur le désarmement, la démobilisation et la réinsertion

Le premier ministre Allah Maye Halina, a présidé la présentation de la Lettre de politique nationale sur le Désarmement, la…

Publié par journaldutchad.com
le: 16 septembre 2025

Le premier ministre Allah Maye Halina, a présidé la présentation de la Lettre de politique nationale sur le Désarmement, la Démobilisation et la Réinsertion (LPN-DDR) ce 16 septembre 2025.

 

Dans le souci de garantir et pérenniser l’Accord de Doha qui a pour objectif général le maintien de la paix et de la sécurité sur au Tchad, les parties prenantes à ce processus s’attellent à réduire la circulation des armes et les risques de reprise de violence ; démobiliser et réinsérer les combattants ; faciliter la cohésion sociale et la réconciliation nationale ; renforcer la sécurité et contribuer au développement socio‑économique du pays.

Pour la représentante des partenaires techniques, le DDR n’est pas seulement un cadre de paix, il est aussi un gage de cohésion sociale et de développement. Elle a rassuré l’État tchadien du soutien des partenaires techniques en vue d’accompagner le pays dans la mise en œuvre du processus.

Le premier ministre, a, dans son allocution, souligné que : « la lettre DDR est la volonté du peuple tchadien d’abandonner définitivement les moments tumultueux passés pour un Tchad réconcilié avec lui‑même ». Il a ensuite invité les parties prenantes à travailler ensemble pour un Tchad prospère, uni et réconcilié.

Cette cérémonie a rassemblé les parties prenantes au processus, à savoir la Commission Nationale chargée de la mise en œuvre du programme DDR ; les ex politico-militaires ; les ministères sectoriels ainsi que d’autres institutions officielles ; les partenaires bilatéraux et multilatéraux ; la société civile et les ONGs.

 

