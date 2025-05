Tchad : prévention des inondations, le gouvernement et la mairie de N’Djaména s’accordent

Le ministre des Infrastructures, du Désenclavement et de l’Entretien routier ont discuté du reprofilage des rues de la capitale et le colmatage des nids de poules pour mieux prévenir les Inondations.

L’assise s’est tenue le 13 mai 2025 au cabinet du ministre. D’après le dépaartement, il s’agit d’une rencontre stratégique dans le but de faciliter la circulation dans la capitale. Les deux institutions s’accordent pour travailler main dans la main pour maintenir la ville propre et limiter les dégâts liés aux inondations. C’est ainsi que quelques rues principales sont identifiées pour des grandes opérations de reprofilage et d’entretien. Selon le Maire de la ville, l’accent sera aussi mis sur l’aménagement des gares routières, les centres de transfert et l’accès aux cimetières.

Pour sa part, le mnistre des Infrastructures, du Désenclavement et de l’Entretien Routier, Amir Idriss Kourda, indique avoir d’ores et déjà, mobilisé deux entreprises de la place pour l’entretien de l’axe du Rond-Point double voiee jusqu’à Liana en passant par le Palais de la Démocratie et le stade de Mandjafa qui est en voie d’inauguration. « Le ministre a instruit ses services techniques de faire tout pour que les rues principales desservant les quartiers soient prises en compte dans cette opération de reprofilages.

Lors de cette rencontre, le Ministre a fait des annonces importantes. Il s’agit notamment de la réhabilitation de l’axe de Rond Trésor ( Gouroun-Bagar) au Rond-Point de l’ancien Palais de justice et l’axe du Rond-Point de 10 octobre allant vers Démbé. En ce qui concerne le canal Saint Martin, le Ministre annonce aussi que l’entreprise Sodis est contractée pour installer deux stations d’élevage pouvant évacuer les eaux pluviales et 4 autres stations de pompages seront installées dans quelques quartiers stratégiques afin d’évacuer les eaux de pluie, demandant à la Mairie de jouer aussi sa partition.