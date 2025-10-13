Tchad : que s’est-il réellement passé avec le général Mahamat Diro Barka en Arabie Saoudite ?

Le gouvernement tchadien, à travers un communiqué apporte les clarifications sur la controverse liée au général Mahamat Diro Barka et confirme son hospitalisation.

Dès le 10 octobre 2025, des informations relayées sur différentes plateformes, indique que le général, Mahamat Diro Barka, a été pris à partie par des éléments de la police alors qu’il s’en prenait à une femme saoudienne. Le gouvernement tchadien, à travers le ministère des Affaires étrangères dément cette version et évoque un accident de la circulation.

Tchad diplomatie, dans ses clarifications, explique que le général Mahamat Diro Barka, en visite pour la Oumra à la Mecque, «n’a pas été agressé par la police, comme l’ont suggéré certaines rumeurs sur les réseaux sociaux ». En réalité, il a été : « victime d’un accident de circulation et admis à l’hôpital Malik Faisal ». Son état de santé est stable et sans danger, rassure le gouvernement tchadien.

La même source indique que l’ambassadeur du Tchad en Arabie Saoudite, Hassan Gadam Aldjinedi, ainsi que le consul général du Tchad à Djeddah, se sont rendus à son chevet pour lui apporter leur soutien. « La Représentation diplomatique tchadienne suit l’évolution de sa santé et appelle à ne pas céder à la désinformation, en encourageant la vérification des faits auprès de sources officielles. »