Tchad : rayonnement académique, le chef du gouvernement félicite le ministre de l’enseignement supérieur

Le Premier ministre Allah Maye Hallina, a adressé ce 18 juillet 2025, une lettre de félicitations à Tom Erdimi, ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de la Formation professionnelle.

Ceci intervient au lendemain de la 47e Session des Comités Consultatifs Interafricains (CCI) du Conseil Africain et Malgache pour l’Enseignement Supérieur (CAMES), organisée avec succès à N’Djamena du 7 au 16 juillet 2025. « Sous votre leadership éclairé, cette session, à la hauteur des standards internationaux, a rehaussé ia visibilité et le rayonnement académique de notre pays. Elle témoigne également de la qualité de l’organisation et de la mobilisation exemplaire de vos équipes », écrit le Premier ministre à son ministre de l’Enseignement supérieur.

Allah Maye Halina admire les réformes engagées au niveau académique. « La régularité rigoureuse désormais retrouvée dans le calendrier académique constitue un acquis fondamental, garantissant une meilleure organisation des formations et un climat propice à l’excellence académique et à l’épanouissement des étudiants. »

« Votre capacité à conjuguer réforme interne, gestion rigoureuse et ouverture à la coopération internationale est une source d’inspiration pour l’ensemble de l’administration publique et témoigne d’une volonté ferme de hisser le Tchad au rang des nations modèles en matière d’enseignement supérieur et de recherche. », peut-on lire dans la lettre.