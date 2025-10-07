Tchad : rentrée judiciaire de la Cour des comptes

La Cour des comptes, a tenu le 6 octobre, sa rentrée judiciaire 2025-2025, au cours d’une audience solennelle délocalisée dans la salle des conférences du ministère des Affaires étrangères.

Placée sous le thème :« La Cour des comptes face aux défis de la bonne gouvernance : Transparence, redevabilité, et lutte contre la corruption », La Cour dit réaffirmer son rôle central dans le renforcement de la bonne gouvernance, de la transparence, de la redevabilité et de la lutte contre la corruption. « Cette rentrée marque une nouvelle étape dans l’histoire de notre Institution, garante de la gestion saine et rigoureuse des finances publiques. »

Au rang de ses engagements pour cette nouvelle année judiciaire, la Cour des Comptes s’engage à, consolider son indépendance et son efficacité ; renforcer ses capacités techniques et institutionnelles ; multiplier les audits et contrôler dans les secteurs stratégiques. Egalement, poursuivre la coopération nationale et internationale pour promouvoir les meilleurs pratiques de gouvernance.

Pour la Cour, cette rentrée judiciaire incarne la détermination à rester un acteur majeur dans la construction d’un État de droit fort, responsable et transparent, au service du peuple tchadien.