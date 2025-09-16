EN CE MOMENT


Tchad : réouverture de la circulation sur l’avenue général Kérim Nassour

La circulation sera rétablie dans les deux sens sur l’avenue Général Kerim Nassour, devant la Présidence de la République, à…

Publié par journaldutchad.com
le: 16 septembre 2025

La circulation sera rétablie dans les deux sens sur l’avenue Général Kerim Nassour, devant la Présidence de la République, à compter du mercredi 17 septembre 2025.

A travers une circulaire, le maire de la commune de la ville de N’Djaména informe l’ensemble des usagers de la route que l’avenue du général Kérim Nassour, passant devant la présidence de la République, est désormais rouverte à la circulation dans les deux sens à compter du 17 septembre 2025.

Les usagers sont invités à faire preuve de civisme, en respectant le Code de la route, les limitations de vitesse, ainsi que toutes les consignes de sécurité en vigueur sur cet axe.

Nous comptons sur la bonne collaboration de tous pour assurer une circulation fluide, sécurisée et respectueuse de l’ordre public.

Ce tronçon a été interdit de circulation par l’ancienne maire pour des raisons de « sécurité ».

 

