Tchad : Said Larifou, l’un des avocats d’Ousmane Sonko intègre la défense de Succès Masra

Il s’associe aux avocats tchadien, français et américain déjà constitués pour la défense de Succès Masra dans le cadre de l’information judiciaire ouverte à son encontre

Said Larifou, l’un des avocats du collectif des avocats pour La défense d’Ousmane Sonko rejoint le collectif des avocats pour da défense président du parti Les Transformateurs, Succès Masra. L’annonce a été faite par lui-même à travers un communiqué et par la formation politique.

« Notre cabinet d’avocat est désigné et constitué par µmonsieur Succès MASRA, ancien Premier Ministre de la République du Tchad pour nous associer à nos éminents confrères des barreaux tchadien, français et américain déjà constitués pour lui dans le cadre de l’information judiciaire ouverte à son encontre pour des infractions liées à son engagement politique», peut-on lire dans le document.

Me Said Larifou espère pouvoir convaincre les acteurs impliqués dans ce qu’il considère comme ‘’sensible dossier politico-judiciaire’’ « pour la paix et la consolidation de la démocratie dans nos sociétés, il est temps de privilégier une solution politique pour résoudre les différends ou les malentendus politiques », déclare-t-il.

Il estime que la judiciarisation des débats et des affrontements politiques est nuisible à la crédibilité des Etats. L’avocat révèle que Succès Masra : « n’a cessé de démontrer que le dialogue et le respect de l’indépendance de l’institution judiciaire restent les voies alternatives crédibles vers une Nation apaisée et réconciliée ».