Tchad : suspension des activités du bureau de crise des étudiants

Par cette décision, le gouvernement entend résoudre un problème lié à des troubles à l’ordre public provoqués par des tensions…

le: 28 octobre 2025
Université de N'Djaména

Par cette décision, le gouvernement entend résoudre un problème lié à des troubles à l’ordre public provoqués par des tensions internes à l’organisation.

 

A travers un arrêté, le ministre délégué auprès du ministre de l’Administration du Territoire, chargé de la Décentralisation, Ahmat Oumar Ahmat, suspend, les activités du Bureau exécutif national et du comité de crise de l’Union nationale des étudiants tchadiens, sur toute l’étendue du territoire national jusqu’à nouvel ordre. Les raisons sont liées aux, troubles à l’ordre public, et la fin du mandat de l’exécutif de l’UNET en place depuis juin 2023.

Il est demandé au ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Formation professionnelle de créer et faciliter dans un meilleur délai, les conditions nécessaires à l’organisation du congrès de l’UNET aux fins de désigner leurs représentants légitimes.

Les forces de l’ordre sur l’ensemble du territoire sont chargées, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de cette décision.

