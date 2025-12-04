EN CE MOMENT


Tchad : Tahir Hamid Nguilin échange avec l’ambassadeur de l’UE

Le ministre d’État, ministre des Finances, du Budget, de l’Économie, du Plan et de la Coopération internationale, Tahir Hamid Nguilin,…

Publié par journaldutchad.com
le: 4 décembre 2025
(DR)

Le ministre d’État, ministre des Finances, du Budget, de l’Économie, du Plan et de la Coopération internationale, Tahir Hamid Nguilin, a reçu ce jour l’ambassadeur de l’Union européenne (UE) au Tchad, Przemysław Bobak, accompagné de plusieurs membres de la délégation.

L’entretien a permis de réaffirmer les solides relations bilatérales entre le Tchad et l’UE, avec un accent sur l’accélération des projets en cours et l’examen de nouvelles initiatives. L’UE a réitéré sa disponibilité à soutenir la mise en œuvre du Plan national de développement (PND), saluant les progrès réalisés.

Le ministre Nguilin a été félicité pour les avancées du PND, tandis que l’UE a confirmé sa volonté d’apporter un soutien financier et technique.

« Cette rencontre marque une nouvelle étape dans le partenariat entre le Tchad et l’Union européenne, avec l’objectif d’intensifier la coopération pour le développement du pays. »

Source : ministère des Finances

