Tchad : Tahir Hamid Nguilin échange avec l’ambassadeur de l’UE

Le ministre d’État, ministre des Finances, du Budget, de l’Économie, du Plan et de la Coopération internationale, Tahir Hamid Nguilin, a reçu ce jour l’ambassadeur de l’Union européenne (UE) au Tchad, Przemysław Bobak, accompagné de plusieurs membres de la délégation.

L’entretien a permis de réaffirmer les solides relations bilatérales entre le Tchad et l’UE, avec un accent sur l’accélération des projets en cours et l’examen de nouvelles initiatives. L’UE a réitéré sa disponibilité à soutenir la mise en œuvre du Plan national de développement (PND), saluant les progrès réalisés.

Le ministre Nguilin a été félicité pour les avancées du PND, tandis que l’UE a confirmé sa volonté d’apporter un soutien financier et technique.

« Cette rencontre marque une nouvelle étape dans le partenariat entre le Tchad et l’Union européenne, avec l’objectif d’intensifier la coopération pour le développement du pays. »

Source : ministère des Finances