Tchad : Tom Erdimi préside le lancement de la construction de la faculté d’agronomie à Roi Fayçal

Le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, Tom Erdimi a présidé à l'Université Roi Fayçal du Tchad la cérémonie dédiée…

Publié par journaldutchad.com
le: 4 novembre 2025
Ministère de l'Enseignement

Le ministre d’État, ministre de l’Enseignement supérieur, Tom Erdimi a présidé à l’Université Roi Fayçal du Tchad la cérémonie dédiée au lancement des travaux de la construction de la Faculté des Sciences Agronomiques et de la Production animale.

 

C’était en présence du Directeur Exécutif du fonds de solidarité islamique Mohammed Sulaiman Aba Alkhayl, des Responsables du Ministère ainsi que de ceux de l’université Roi Fayçal.

Créée il y a quelques années, cette faculté sera construite entièrement grâce au financement du Fonds de solidarité islamique basé en Arabie Saoudite. C’est pourquoi son directeur exécutif a fait un déplacement pour encourager le lancement des travaux.

Dans son intervention le ministre d’État tout en félicitant le partenaire a également déclaré que le soutien généreux et soutenu du Fonds a été déterminant dans la mise en œuvre réussie des premières phases du projet de construction de cette faculté, ainsi que dans le passé, dans la création du dispensaire de la solidarité islamique au sein de l’Université.

Source : ministère de l’Enseignement supérieur

