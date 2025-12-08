Tchad : trois magistrats suspendus avec effet immédiat

Le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Chargé des Droits humains Youssouf Tom a signé ce lundi 8 décembre un arrêté suspendant trois magistrats pour une durée de trois mois.

Le patron de la justice tchadienne explique dans le document que les trois membres de la magistrature suspendus de leurs fonctions pour une durée de trois (3) mois ont fait preuve de ‘’manquement aux devoirs de leurs charges’’.

Il s’agit entre autres de, Adam Mbodou Adam; magistrat, conseiller à la Cour d’appel de N’Djaména ; président de la Chambre d’accusation; Brahim Abbo Abakar; magistrat, conseiller à la Cour d’Appel de N’Djaména ; membre de la Chambre d’accusation et

Mahamat Ibrahim Issa ; magistrat, conseiller à la Cour d’Appel de N’Djaména ; membre de la Chambre d’accusation.

Le secrétaire général, le directeur des Ressources humaines et de la planification et les chefs de cours et de juridictions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la décision, précise le ministre de la Justice.