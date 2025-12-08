Politique Justice, Politique



EN CE MOMENT


Tchad : trois magistrats suspendus avec effet immédiat

Le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Chargé des Droits humains Youssouf Tom a signé ce lundi 8 décembre…

Publié par journaldutchad.com
le: 8 décembre 2025
(DR)

Le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Chargé des Droits humains Youssouf Tom a signé ce lundi 8 décembre un arrêté suspendant trois magistrats pour une durée de trois mois.

Le patron de la justice tchadienne explique dans le document que les trois membres de la magistrature suspendus de leurs fonctions pour une durée de trois (3) mois ont fait preuve de ‘’manquement aux devoirs de leurs charges’’.

Il s’agit entre autres de, Adam Mbodou Adam; magistrat, conseiller à la Cour d’appel de N’Djaména ; président de la Chambre d’accusation; Brahim Abbo Abakar; magistrat, conseiller à la Cour d’Appel de N’Djaména ; membre de la Chambre d’accusation et

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ



Mahamat Ibrahim Issa ; magistrat, conseiller à la Cour d’Appel de N’Djaména ; membre de la Chambre d’accusation.

Le secrétaire général, le directeur des Ressources humaines et de la planification et les chefs de cours et de juridictions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la décision, précise le ministre de la Justice.

Suivez l'information en direct sur notre chaîne WHATSAPP

À LIRE AUSSI

À LIRE AUSSI

(DR)

Tchad : un terrible accident de la route fait 14 morts et de nombres blessés

9 décembre 2025 Publié à 13h27

Au moins quatorze personnes ont péri ce mardi 8 décembre à Téleou, entre…

Savoir plus
Droits réservés

Sécurité : l’AES dénonce la violation de son espace aérien par un avion nigérian

9 décembre 2025 Publié à 11h59

L’appareil avait à son bord deux membres d'équipage et neuf passagers tous militaires,…

Savoir plus
JDTchad

Présidentielle 2025 en Centrafrique: Dologuélé rencontre l’ambassadrice du Royaume-Uni

9 décembre 2025 Publié à 11h02

La présidentielle en République centrafricaine (RCA) approche et les candidats sont en train…

Savoir plus