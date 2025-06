Tchad : tuerie dans la province du Ouaddaï, les suspects remis à la justice à N’Djaména

De retour de la province du Ouaddaï, le ministre de la Communication, Gassim Chérif annonce signale que les huit suspects interpellés sont mis à disposition de la justice.

La délégation gouvernementale ayant séjourné dans la province du Ouaddaï du 16 au 17 juin 2025, suite aux violences ayant endeuillé plusieurs familles dans le canton Molou, département d’Assoungha, de retour ce 18 juin 2025 dans la capitale.

Cette mission gouvernementale s’est rendue sur place pour compatir avec les familles des victimes, s’imprégner de la situation sécuritaire dans cette partie du pays et rassurer la population quant aux mesures prises afin que de tels événements ne se reproduisent plus.

« Dans l’avion du retour, la délégation a ramené huit (personnes impliquées dans les violences survenues dans les nuits du 10 et du 14 juin 2025 dans le Canton Molou, département d’Assoungha. Ces individus ont été officiellement remis à la justice », informe le ministère de la Communication.

À sa descente d’avion, porte-parole du gouvernement, a affirmé que tout est rentré dans l’ordre pour le moment et la population vaque normalement à ses occupations, relaie le service de presse du département. « Les Forces de défense et de sécurité quadrillent toute la zone et assurent la sécurité des populations », d’après la même source.

« Toutes les dispositions nécessaires sont prises pour que ces situations ne se reproduisent ni dans la province du Ouaddaï ni dans les autres provinces du Tchad », a conclu le ministre de la Communication.