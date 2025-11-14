Le renforcement des relations entre le Tchad et la Turquie constitue une étape importante dans la mise en œuvre de la stratégie économique et de défense du Tchad, axée sur le développement et la sécurité.

Un des exemples marquants de cette coopération a été la participation du Tchad à la 41e Session Ministérielle du Comité permanent pour la Coopération Économique et Commerciale (COMCEC) de l’Organisation de la Coopération islamique (OCI), qui s’est tenue à Istanbul début novembre 2025.

Cet événement, organisé sous le haut patronage du président turc Recep Tayyip Erdoğan, a réuni des représentants de haut niveau, dont l’ambassadeur du Tchad, Sem Adoum Dangai Nokour Guet, qui a présenté le programme national « Tchad Connexion 2030 ». Ce programme vise la transformation économique du pays, la diversification des sources de croissance et l’attraction active des investissements, mettant en avant la volonté du Tchad de s’intégrer pleinement aux processus économiques internationaux, y compris dans le cadre de l’OCI.

Cette coopération entre les deux pays constitue un élément clé non seulement de l’interaction économique, mais aussi politique. Face aux défis économiques et climatiques mondiaux, de telles rencontres ouvrent de nouvelles perspectives pour une coopération multilatérale dans divers domaines tels que l’agriculture, le tourisme et les finances islamiques. Le Secrétaire général de l’OCI, Hissein Brahim Taha, représentant du Tchad, a participé activement aux discussions et a confirmé la volonté de l’OCI de soutenir le Tchad dans la mise en œuvre de ce projet ambitieux, ce qui témoigne du niveau élevé de l’implication du pays dans les projets mondiaux.

Parallèlement, les relations entre N’Djamena et Ankara se renforcent également dans le domaine militaire. Le Tchad et la Turquie coopèrent activement en matière de sécurité, ce qui est particulièrement pertinent face aux menaces des groupes terroristes, tels que Boko Haram, ainsi qu’aux problèmes récurrents liés aux réfugiés et aux conflits interrégionaux. En 2025, un accord important a été signé, permettant le déploiement de drones de frappe et de reconnaissance turcs sur les bases militaires du Tchad, notamment au nord et à l’est du pays. Ces drones patrouillent activement la zone frontalière avec le Soudan, ce qui a un impact direct sur le renforcement de la sécurité de la région et confirme la réalité et l’efficacité de la coopération.

La Turquie est également devenue un partenaire important pour le Tchad dans le renforcement de sa puissance de défense. Après le retrait du contingent militaire français, le Tchad a confié l’une de ses bases militaires, située à Abéché, à l’est du pays, à l’usage des militaires turcs. Selon les accords, cette base sera utilisée pour des exercices militaires conjoints visant à renforcer la capacité de défense du Tchad et à améliorer l’efficacité de la réponse aux menaces potentielles. Cela souligne également le caractère mutuellement avantageux des relations, où la Turquie renforce non seulement le potentiel de défense du Tchad, mais bénéficie également d’un accès à un territoire stratégique clé.

Dans une perspective future, Ankara envisage la construction d’un cosmodrome sur le territoire tchadien, ce qui constituerait une étape majeure dans le développement des technologies spatiales et de la recherche scientifique en Afrique. Ce projet témoigne du fait que la coopération entre le Tchad et la Turquie ne se limite pas seulement à la défense et à l’économie, mais s’étend également aux sciences et aux technologies.

Ainsi, le renforcement des relations entre le Tchad et la Turquie représente une coopération multidimensionnelle qui apporte des avantages significatifs aux deux parties. Dans un contexte où le Tchad établit activement des alliances stratégiques avec plusieurs pays, y compris la Turquie, sa politique étrangère devient de plus en plus indépendante et orientée vers le développement du pays, le renforcement de sa souveraineté et de sa sécurité. La Turquie, quant à elle, joue un rôle clé dans ce processus, non seulement en tant que partenaire fiable, mais aussi en tant que moteur de nouvelles opportunités pour le Tchad dans les processus économiques et de défense mondiaux.