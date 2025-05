Tchad : un accord de 144 millions de FCFA pour renforcer la sécurité sanitaire des aliments

Le Tchad et le FAO ont signé le 30 mai 2025, un accord pour la mise en œuvre du projet de renforcement des capacités du système national de contrôle de la sécurité sanitaire des aliments au Tchad.

Le Tchad était représenté par le ministre de la Santé publique, Abdelmadjid Abderahim et le FAO par son représentant, Aristide Ongoné Obamé. Ce dernier a souligné que, que c’est un pas important pour la promotion de la santé. Il a ajouté que, L’aliment est le premier médicament et la sécurité sanitaire des aliments est une exigence.

Le ministre de la santé a souligné que dans le cadre de la réduction de la mortalité, de la morbidité et des handicaps liés à l’insalubrité et à la contamination des aliments, au cycle récurrent d’insécurité alimentaire qui ont un impact négatif sur la santé des populations.

C’est pourquoi a expliqué le ministre, le programme national de diététique et de Sécurité sanitaire des aliments et la direction de l’alimentation et de la nutrition appliquée sont mandatées pour réaliser les activités dans le domaine de la sécurité sanitaire des aliments et de la promotion de la surveillance sanitaire qui sont une préoccupation de santé publique et une priorité socioéconomique.

Dr Abdelmadjid Abderahim a fait observer que le projet de renforcement des capacités du système national de contrôle de la sécurité sanitaire des aliments au Tchad, permettra au gouvernement de promouvoir la sécurité sanitaire des aliments, de réduire les risques de maladies alimentaires et de protéger la santé des consommateurs.