Tchad : un accord scellé pour la réhabilitation de l’ex-Hôtel Hilton par Royal Capital

En marge de la table ronde de financement du Plan National de Développement “Tchad Connexion 2030”, un accord a été…

Publié par journaldutchad.com
le: 11 novembre 2025
Droits réservés

En marge de la table ronde de financement du Plan National de Développement “Tchad Connexion 2030”, un accord a été signé pour la relance de l’ex-Hôtel Hilton sous un pavillon émirati.

 

Parmi les projets emblématiques figure la renaissance de l’ex-Hôtel Hilton de N’Djamena, qui reprend vie sous la bannière du groupe émirati Royal Capital LLC, nouveau propriétaire des actifs cédés par l’ancien pool bancaire.

L’accord de relance a été signé en présence du ministre du Développement Touristique, de la Culture et de l’Artisanat, Abakar Rozzi Teguil.  La gestion du futur hôtel sera assurée par le groupe Rotana. « Une alliance stratégique qui annonce une nouvelle ère pour le tourisme et les affaires au Tchad, au cœur de la dynamique du PND “Tchad Connexion 2030” », se réjouit la partie tchadienne.

