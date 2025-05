Tchad : un crash d’avion fait deux morts lors d’une mission de suivi des rhinocéros

Ce vendredi 14 Mai 2025 au Parc National de Zakouma, un avion de surveillance du Parc de Zakouma a fait un crash, les deux personnes présentes dans l’équipage ont péri.

Le ministère de l’Elevage à travers un communiqué fait savoir que, dans le cadre du suivi télémétrique aérien des rhinocéros du parc national de Zakouma par collier satellite, un incident malheureux s’est produit tôt ce matin à proximité du village de Goz-Djarat localité située à l’Est du parc national.

L’équipe de surveillance, a décollé de la base de Zakouma à 05h 06mn pour relier un rhinocéros signalé aux alentours de Goz-Djarat. Quelques minutes plus tard, l’Avion ZU-IXH de surveillance a effectué des manœuvres en vue de repérer le rhinocéros se trouvant dans les environs, a fait un Crash, causant la mort de ses deux occupants. Il s’agit de

Charles Van Eden, pilote de nationalité sud-africaine ; Nicolas Hamid Taloua, écogarde de nationalité tchadienne, fonctionnaire MEPDD.

Le Ministre de l’Environnement, de la Pêche et du Développement Durable et tout son personnel adressent leurs condoléances les plus attristées à toutes les unités de gestion du parc national de Zakouma, à la représentation diplomatique de la République d’Afrique du Sud et à la famille tchadienne du défunt.