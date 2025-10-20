EN CE MOMENT


Tchad : un ministère décide d’utiliser l’affichage public des noms pour lutter contre l’absentéisme

Une mesure qui fait suite à une mission de contrôle inopinée opérée le lundi 20 octobre 2025 dans les locaux…

Publié par journaldutchad.com
le: 20 octobre 2025
Une mesure qui fait suite à une mission de contrôle inopinée opérée le lundi 20 octobre 2025 dans les locaux du département ministérielle.

Les agents de l’Etat compagnies travaillant au ministère de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et de l’Habitat sont avertis. Désormais les noms des absents seront affichés sur un tableau. La mesure annoncée fait suite à une mission de contrôle inopiné effectuée par l’Inspection générale dudit ministère. L’opération a été conduite par l’inspecteur général. Le directeur général adjoint des affaires administratives, des réformes foncières et du contentieux était également dans l’équipe.

À l’issue de ce contrôle de l’effectif, « quelques absences ont été constatées ». Les noms des agents absents relevés seront incessamment affichés sur le tableau d’affichage.

L’inspection générale prévoit d’envoyer les noms des agents absentéistes en Conseil de discipline dès que trois absences successives injustifiées auront été constatées.

